Трехсторонние переговоры по газу стартуют в Брюсселе 19 сентября. Фото: Киевправда

https://racurs.ua/n126535-trehstoronnie-peregovory-po-gazu-startuut-v-brussele-19-sentyabrya.html

Ракурс

Украина, Россия и Еврокомиссия проведут трехсторонние консультации по газу в Брюсселе 19 сентября.

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Факт старта переговоров подтвердил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter, передает «Интерфакс».

Главным вопросом переговоров остается участник консультаций от украинской стороны. Ранее Киев представлял министр иностранных дел Павел Климкин, а Москва настаивала, что Украину должен представлять министр энергетики. Новоизбранным министром энергетики Украины является Алексей Оржель, но неизвестно будет ли он участвовать в переговорах.

Отметим, что Россия заявила, что готова встречаться для консультаций в первой половине сентября, так как глава Минэнерго РФ Александр Новак загружен поездками и другими мероприятиями.

Напомним, российская компания «Газпром», согласилась заключить краткосрочное соглашение по транзиту газа с Украиной.

Как ранее сообщал «Ракурс», Киев, Варшава и Вашингтон планируют подписать соглашение о поставках природного газа. В рамках договора закрепят не только поставки газа из США через Польшу в Украину, но и развитие газовой инфраструктуры.