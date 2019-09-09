Тристоронні переговори щодо газу стартують в Брюсселі 19 вересня. Фото: Киевправда

https://racurs.ua/ua/n126535-trystoronni-peregovory-schodo-gazu-startuut-v-brusseli-19-veresnya.html

Ракурс

Україна, Росія і Єврокомісія проведуть тристоронні консультації щодо газу в Брюсселі 19 вересня.

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Факт старту переговорів підтвердив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович на своїй сторінці в Twitter, передає «Інтерфакс».

Головним питанням переговорів залишається учасник консультацій від української сторони. Раніше Київ представляв міністр закордонних справ Павло Клімкін, а Москва наполягала, що Україну має представляти міністр енергетики. Новообраним міністром енергетики України є Олексій Оржель, але невідомо, чи буде він брати участь у переговорах.

Зазначимо, що Росія заявила, що готова зустрічатися для консультацій в першій половині вересня, так як глава Міненерго РФ Олександр Новак завантажений поїздками та іншими заходами.

Нагадаємо, російська компанія «Газпром», погодилася укласти короткострокову угоду з транзиту газу з Україною.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Київ, Варшава і Вашингтон планують підписати угоду про постачання природного газу. В рамках договору закріплять не тільки поставки газу з США через Польщу в Україну, а й розвиток газової інфраструктури.