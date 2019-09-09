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Клих перебуває у спецвідділенні: лікарі розповіли про стан звільнених бранців Кремля. Фото: YouTube

Клих перебуває у спецвідділенні: лікарі розповіли про стан звільнених бранців Кремля

9 вер 2019, 14:38
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Станіслав Клих, один зі звільнених 7 вересня українських бранців Кремля, того ж дня був переведений до спецвідділення військового госпіталю, оскільки він потребує спеціалізованої допомоги.

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Ще восьмеро звільнених українців і стільки ж їхніх родичів перебувають на стаціонарному лікуванні в київській клініці «Феофанія». Про це повідомили лікарі вказаного медзакладу під час сьогоднішньої прес-конференції щодо стану звільнених із російського полону осіб.

За словами медиків, наразі проводиться діагностичний пошук і, можливо, вже сьогодні вказаних вісьмох українців переводитимуть до інших структурних підрозділів медзакладу, де з ними працюватимуть конкретні спеціалісти.

Щодо загального стану звільнених осіб, то медики зазначають, що невідкладних, вкрай важких станів немає, дехто перебуває в доброму або задовільному стані, але є й такі громадяни, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Розголошувати діагнози ми не можемо. На перший план наразі виходить психологічна реабілітація. Ми з психологами і психіатрами намагаємося відволікти їх від спогадів про полон, — наголосив представник «Феофанії».

Він також уточнив, що режисер Олег Сенцов не перебуває у лікарні, але тримає зв’язок із гастроентерологічним відділенням. Також він попросив надати допомогу в лікуванні його матері. Крім того, журналіст Роман Сущенко має прибути для амбулаторного обстеження.

У свою чергу адвокат Микола Полозов заявив, що всі звільненні з полону українські моряки мають гарний настрій і добре самопочуття. Про це він дізнався під час візиту до військового госпіталю напередодні.

У коментарі «Прямому» захисник також уточнив, що «бачив заяву, що готується другий пакет обміну». Він висловив сподівання, що до списків на обмін внесуть кримських татар, яких наразі залишається найбільше у полоні Кремля.

Як відомо, 7 вересня відбувся перший обмін полоненими між Україною та Росією у форматі «35 на 35». Додому повернулися захоплені в Азовському морі українські моряки та 11 політв’язнів, яких засудили у Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Українська сторона згодом заявила, що вже тривають переговори із росіянами щодо наступного обміну утримуваними особами.


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