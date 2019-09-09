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Обмін полоненими: у Путіна висловилися про подальші перспективи. Фото: 24 канал

Обмін полоненими: у Путіна висловилися про подальші перспективи

9 вер 2019, 14:28
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Обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся минулої суботи, може стати приводом для обережного оптимізму на майбутнє. Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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За його словами, керівництво РФ позитивно оцінює такі просування. Також він додав, що обмін полоненими дозволить забезпечити необхідні умови щодо реалізації мінських домовленостей, передає ТАСС.

Пєсков підкреслив, що президент Росії Володимир Путін «пройшов свою частину шляху в питанні обміну утримуваними особами».

При цьому спікер голови держави додав, що Путін не збирався зустрічати звільнених в аеропорту, так як це «не його прерогатива». Також Пєсков додав, що громадськість не повинна обговорювати не приїзд Путіна в аеропорт.

Нагадаємо, обмін полоненими між Росією і Україною пройшов у форматі «35 на 35». До списку потрапили українські моряки та інші політв’язні, які були засуджені за сфабрикованими справами в РФ.

У президента Володимира Зеленського вже заявили, що сторони ведуть переговори щодо подальшого обміну утримуваними особами.


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