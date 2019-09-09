Обмен пленными: у Путина высказались о дальнейших перспективах. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126532-obmen-plennymi-u-putina-vyskazalis-o-dalneyshih-perspektivah.html

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Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся в минувшую субботу, может стать поводом для осторожного оптимизма на будущее. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, руководство РФ позитивно оценивает такие продвижения. Также он добавил, что обмен пленными позволит обеспечить необходимые условия по реализации минских договоренностей, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин «прошел свою часть пути в вопросе обмена удерживаемыми лицами».

При этом спикер главы государства добавил, что Путин не собирался встречать освобожденных в аэропорту, так как это «не его прерогатива». Также Песков добавил, что общественность не должна обсуждать не приезд Путина в аэропорт.

Напомним, обмен пленными между Россией и Украиной прошел в формате «35 на 35». В в список попали украинские моряки и другие политзаключенные, которые были осуждены по сфабрикованным делам в РФ.

У президента Владимира Зеленского уже заявили, что стороны ведут переговоры по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами.