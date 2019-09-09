Россия в ПАСЕ: Украинская делегация изменит стратегию. Фото: 24 канал

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Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

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Яременко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев говорить и думать не только о своих проблемах, но и о проблемах других. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам Яременко, у русских в России гораздо больше проблем, чем у украинцев в Украине. Он напомнил, что в стране-соседке регулярно грубо нарушают права человека. Так как РФ вернулась в ПАСЕ, Украина должна поднимать этот вопрос и бороться за то, чтобы улучшить ситуацию.

Яременко отметил, что права человека являются всеобъемлющими и надо так поработать, чтобы диктатуре в РФ было больно за нарушение прав. Он отметил, что пока такая ситуация в РФ и в Беларуси, которая не является членом СЕ, невозможно говорить о нормальном уровне прав человека в Европе.

Напомним, Венецианская комиссия в октябре проверит легитимность возвращения России в ПАСЕ.