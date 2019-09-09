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Росія в ПАРЄ: українська делегація змінить стратегію. Фото: 24 канал

Росія в ПАРЄ: українська делегація змінить стратегію

9 вер 2019, 14:13
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Повернення Росії До Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) прокоментував голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

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Яременко нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав українців говорити і думати не тільки про свої проблеми, але й про проблеми інших, зокрема й у ПАРЄ. Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

За словами Яременка, у росіян в Росії значно більше проблем, ніж в українців в Україні. У РФ регулярно грубо порушуються права людини. Тож, оскільки РФ повернулась до ПАРЄ, Україна буде порушувати це питання та боротися за те, щоби покращити ситуацію з правами людини у Росії.

Яременко наголосив, що права людини є всеосяжними і треба працювати над тим, щоби диктатура в РФ не могла безкарно порушувати ці права. Він зазначив, що поки така ситуація зберігається в Росії та Білорусі, неможливо говорити про нормальний рівень захисту прав людини в Європі.

Нагадаємо, Венеційська комісія у жовтні перевірить легітимність повернення Росії до ПАРЄ.


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