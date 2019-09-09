Напад на інкасаторів у Житомирі: поліція ввела план "Сирена", злочинці втекли на машині. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126530-napad-na-inkasatoriv-u-jytomyri-policiya-vvela-plan-syrena-zlochynci-vtikly-na-mashyni-foto.html

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Напад на інкасаторів у Житомирі стався вранці 9 вересня. В результаті збройного нападу один з охоронців отримав вогнепальне поранення.

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Інцидент стався в районі 10.00 в момент, коли співробітники поліції охорони Волинської області виносили гроші з одного з магазинів Житомира, повідомляє прес-служба регіонального відділення Національної поліції.

Зловмисники відкрили вогонь, постраждав один з охоронців. У нього діагностовано вогнепальне поранення в ногу. За уточненими даними, потерпілий встиг врятувати сумку з грошима, закинувши її в автомобіль. Другий інкасатор заблокував транспортний засіб зсередини.

Таким чином, зловмисники покинули місце злочину без здобичі. В місті та області ввели оперативний план «Сирена».

Також є інформація, що в автомобілі зловмисників знаходяться троє чоловіків в чорних футболках з написом СБУ. За даними «Інформатора», при собі у злочинців є пістолет Макарова. За попередньою інформацією, вони пересуваються на автомобілі Daewoo Lanos з номерними знаками АМ 8081 ВС.

Нагадаємо, що в червні злочинці підірвали автомобіль інкасаторів у Луганській області. У броньованому автомобілі знаходилися три співробітники інкасації, ніхто з них не постраждав.​