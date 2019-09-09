Україна не отримає запрошення до Євросоюзу в найближчі 5−10 років, заявили в «Слузі народу»

У найближчі роки Україну не запросять до Євросоюзу, фото: Delo.ua

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Богдан Яременко, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу», очільник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, вважає, що Україна, з огляду на кризовий стан в Євросоюзі щодо єдності та консолідованості, не отримає запрошення до цього об'єднання в найближчі 5−10 років.

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Про це він заявив у нещодавньому інтерв’ю ТСН.

Це дає нам можливість спокійно переглянути, що ми хочемо за цей час досягнути, що ми можемо досягнути, що ми зобов’язані зробити, що не варто поспішати робити, — вважає Яременко.

За його словами, стандарти Євросоюзу в Україні потрібно запроваджувати з огляду на те, щоб не втратити відповідні підприємства чи промисловість.

Політик зазначає, що стандарти в ЄС фактично нав’язуються Німеччиною і Україна їх може «не потягнути».

Конкурувати з Німеччиною не може ніхто у Європейському Союзі. Вочевидь, ставити таку мету для України це навіть не амбітно, це трохи дивно, — переконаний Яременко.

За словами Яременка, потрібно поступово ставати європейцями в плані нормалізації життя в Україні та переходити на спосіб мислення й управління, характерний для європейців.

Народний обранець наголошує, що для входження до ЄС недостатньо просто «захотіти» туди вступити й провести відповідний референдум.

Нічого подібного. Реалії в тому, що тебе повинні туди запросити, — наголошує Яременко.

Європейський союз найближчий час нас не хотітиме, — переконаний депутат. Ми занадто великі для них і занадто проблемні, щоб нас абсорбувати у позитивний спосіб.

Він наголосив, що з деякими країнами вже протягом десятиліть ведуться переговори щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, Яременко заявив, що Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича притягнуть до відповідальності через їхні візити до Росії та зустрічі з російськими високопосадовцями.