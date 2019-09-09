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Сущенку заборонили в'їзд в Росію строком на 20 років — адвокат. Фото: 24 канал

Сущенку заборонили в’їзд у Росію на 20 років — адвокат

9 вер 2019, 13:33
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Роман Сущенко, український журналіст і політв’язень, отримав заборону на в’їзд на територію Росії терміном на 20 років.

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Про це сьогодні журналістам розповів адвокат українця Марк Фейгін. При цьому юрист уточнив, що насправді і через 20 років Сущенко не дозволять в’їхати на російську землю, повідомляють УНН.

За словами Фейгіна, Сущенко вже повідомили про рішення російської влади. Самої реакції українського журналіста поки не було.

Також Фейгін розповів деякі деталі обміну полоненими, який відбувся між Росією та Україною. Він підкреслив, що процедури для обміну всередині Росії були визначені в середині минулого місяця.

Нагадаємо, що сам обмін відбувся 7 вересня у форматі «35 на 35». У його рамках на батьківщину повернувся і сам Сущенко. Крім нього в список потрапили українські моряки та інші політв’язні, які були засуджені за сфабрикованими справами в РФ.

У президента Володимира Зеленського вже заявили, що сторони ведуть переговори щодо подальшого обміну утримуваними особами.

Джерело: Ракурс


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