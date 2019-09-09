Сущенко запретили въезд в Россию сроком на 20 лет — адвокат. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126528-suschenko-zapretili-vezd-v-rossiu-srokom-na-20-let-advokat.html

Ракурс

Роман Сущенко, украинский журналист и политзаключенный, получил запрет на въезд на территорию России сроком на 20 лет.

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Об этом сегодня журналистам рассказал адвокат украинца Марк Фейгин. При этом юрист уточнил, что на самом деле и через 20 лет Сущенко не разрешат въехать на российскую землю, сообщают УНН.

По словам Фейгина, Сущенко уже сообщили о решении российских властей. Самой реакции украинского журналиста пока не было.

Также Фейгин рассказал некоторые детали обмена пленными, который состоялся между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что процедуры для обмена внутри России были определены в середине прошлого месяца.

Напомним, что сам обмен состоялся 7 сентября в формате «35 на 35». В его рамках на родину вернулся и сам Сущенко. Кроме него в список попали украинские моряки и другие политзаключенные, которые были осуждены по сфабрикованным делам в РФ.

У президента Владимира Зеленского уже заявили, что стороны ведут переговоры по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами.