Новый обмен пленными между Москвой и Киевом прокомментировали в команде Зеленского. Фото: Європейська правда

https://racurs.ua/n126510-novyy-obmen-plennymi-mejdu-moskvoy-i-kievom-prokommentirovali-v-komande-zelenskogo.html

Ракурс

Возможность нового обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года прокомментировали в команде президента Украины Владимира Зеленского.

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Помощник президента Андрей Ермак заявил, что в команде работают над возможностью провести еще один обмен пленными между Киевом и Москвой. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Ермака, президент поставил задачу провести все необходимые действия очень быстро и даже с еще более быстрой динамикой.

Ермак отметил, что ничего не знает о попытках политика Виктора Медведчука вмешаться в процесс обмена, и отметил, что Зеленский не рассматривал возможность такого сотрудничества.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты ожидают от Кремля дальнейшую выдачу украинских граждан.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях состоялся успешный обмен пленными между Киевом и Москвой. На родину вернулись украинские военнопленные моряки, режиссер Олег Сенцов и другие политические заключенные.