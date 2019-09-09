Надаль победил россиянина Медведева в финале «Большого шлема». Фото: БТУ

https://racurs.ua/n126509-nadal-pobedil-rossiyanina-medvedeva-v-finale-bolshogo-shlema.html

Ракурс

Турнир US Open выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финальном поединке он встретился с россиянином Даниилом Медведевым.

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Пятисетовый матч между Надалем и Медведевым завершился после 4 часов. 51 мин. отчаянного поединка. Об этом сообщает Sport.ua.

Первые две партии выиграл Надаль, однако в последующие два сета Медведев смог отыграться и сравнять счет. В решающем сете опытный испанский теннисист все же победил. Общий счет игры 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Для Надаля это уже 19-й титул на турнире «Большой шлем», а вот Медведев в финал вышел впервые. Россиянин благодаря этой игре займет 4 место в мировой классификации, чем установит собственный рекорд.

Между тем Надаль, хотя и остался на втором места, смог сократить отставание от Новака Джоковича до 640 очков. Отрыв от второго места составляет почти 2 тыс. очков.

Напомним, финальную игру «Большого шлема» выиграла 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая сыграла с экс-первой ракеткой Сереной Уильямс.