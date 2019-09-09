Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Надаль победил россиянина Медведева в финале «Большого шлема». Фото: БТУ

Надаль победил россиянина Медведева в финале «Большого шлема»

9 сен 2019, 09:51
999

Турнир US Open выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финальном поединке он встретился с россиянином Даниилом Медведевым.

Loading...

Пятисетовый матч между Надалем и Медведевым завершился после 4 часов. 51 мин. отчаянного поединка. Об этом сообщает Sport.ua.

Первые две партии выиграл Надаль, однако в последующие два сета Медведев смог отыграться и сравнять счет. В решающем сете опытный испанский теннисист все же победил. Общий счет игры 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Для Надаля это уже 19-й титул на турнире «Большой шлем», а вот Медведев в финал вышел впервые. Россиянин благодаря этой игре займет 4 место в мировой классификации, чем установит собственный рекорд.

Между тем Надаль, хотя и остался на втором места, смог сократить отставание от Новака Джоковича до 640 очков. Отрыв от второго места составляет почти 2 тыс. очков.

Напомним, финальную игру «Большого шлема» выиграла 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая сыграла с экс-первой ракеткой Сереной Уильямс.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Верховная Рада: проходит заседание согласительного совета депутатских фракций парламента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В конференц-зале Верховной Рады на улице Михаила Грушевского проходит заседание согласительного совета депутатских фракций (групп) парламента IX созыва

Новости Украины
11:31

Выдача Цемаха РФ не испортит отношения с ЕС, заявил помощник Зеленского

Выдача Владимира Цемаха России в рамках обмена не окажет негативного влияния на отношения Украины с Европейским Союзом (ЕС), о чем заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак

Новости Украины
11:23

Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма — лидеры Меджлиса

Балух готов продолжать борьбу за возвращение Крыма. Руководители Меджлиса крымскотатарского народа сообщили некоторые детали встречи с активистом из Крыма, которого более трех лет удерживал за решеткой оккупационный режим

Новости Украины
21:43   8 сен
Новости партнеров
Загрузка...