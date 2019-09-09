Надаль переміг росіянина Медведєва у фіналі «Великого шолому». Фото: БТУ

https://racurs.ua/ua/n126509-nadal-peremig-rosiyanyna-medvedieva-u-finali-velykogo-sholomu.html

Ракурс

Турнір US Open виграв іспанський тенісист Рафаель Надаль. У фінальному двобої він зустрівся з росіянином Данилом Медведєвим.

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П’ятисетовий матч між Надалєм і Медведєвим завершився після 4 год. 51 хв. відчайдушного поєдинку. Про це повідомляє Sport.ua.

Перші дві партії виграв Надаль, однак у наступні два сети Медведєв зміг відігратись та зрівняти рахунок. У вирішальному сеті досвідчений іспанський тенісист усе ж переміг. Загальний рахунок гри 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Для Надаля це вже 19-й титул на турнірі «Великий шолом», а от Медведєв у фінал вийшов вперше. Росіянин завдяки цій грі займе 4 місце у світовій класифікації, чим встановить власний рекорд.

Тим часом Надаль, хоча і залишився на другому місця, зміг скоротити відставання від Новака Джоковича до 640 очок. Відрив від другого місця становить майже 2 тис. очок.

Нагадаємо, фінальну гру «Великого шолома» виграла 19-річна канадська тенісистка Бьянка Андреєску, яка зіграла з екс-першою ракеткою Сереною Вільямс.