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Літак компанії British Airways, фото: BriYYZ

British Airways скасувала понад 1,5 тис. авіарейсів через найбільший страйк в історії компанії

9 вер 2019, 09:33
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Британська авіакомпанія British Airways скасувала понад 1,5 тис. авіарейсів через початок запланованого на сьогодні найбільшого страйку в 100-річній історії авіакомпанії.

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Втрати авіакомпанії через страйк оцінюються у 80 млн дол. США. Крім того, наслідки цієї акції відчуватимуться ще впродовж кількох днів після її завершення, повідомляє видання The Telegraph.

Страйк триватиме 48 годин — протягом понеділка та вівторка. Також очікується, що третім днем страйку стане 27 вересня.

За оцінками експертів, від страйку постраждають близько 280 тис. осіб. British Airways пропонує постраждалим клієнтам повне повернення коштів або можливість перезаписатись на іншу дату поїздки чи до альтернативної авіакомпанії.

Ініціатор страйку, Асоціація пілотів британських авіаліній (BALPA), заявляє, що British Airways повинна дітися своїми прибутками з пілотами, відповідно підвищуючи їм зарплату.

Раніше пілотам доводилося скорочувати зарплату, щоб допомогти компанії пережити важкі часи. Зараз British Airways заробляє мільярди фунтів прибутку, — наголошують у BALPA.

Страйк коштуватиме компанії значно більше, аніж інвестиція заради того, щоб урегулювати питання, — переконані у профспілці.

Водночас в British Airways наполягають, що їхня пропозиція щодо зарплати справедлива, а акція пілотів є невиправданою.

Нагадаємо, під час Чемпіонату Європи з футболу 2016 року, котрий відбувався у Франції, страйкували пілоти авіакомпанії Air France, котрі вимагали переглянути трудове законодавство.


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