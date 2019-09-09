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Ракурс
Самолет компании British Airways, фото: BriYYZ

British Airways отменила более 1,5 тыс. авиарейсов из-за крупнейшей забастовки в истории компании

9 сен 2019, 09:33
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Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. авиарейсов из-за начала запланированной на сегодня крупнейшей забастовки в 100-летней истории авиакомпании.

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Потери авиакомпании из-за забастовки оцениваются в 80 млн долл. США. Кроме того, последствия этой акции будут ощущаться еще в течение нескольких дней после ее завершения, сообщает издание The Telegraph.

Забастовка продлится 48 часов — в течение понедельника и вторника. Также ожидается, что третьим днем забастовки станет 27 сентября.

По оценкам экспертов, от забастовки пострадают около 280 тыс. человек. Авиакомпания предлагает пострадавшим клиентам полный возврат средств или возможность перезаписаться на другую дату поездки или в альтернативную авиакомпанию.

Инициатор забастовки, Ассоциация пилотов британских авиалиний (BALPA), заявляет, что British Airways должна деться своими доходами с пилотами, соответственно повышая им зарплату.

Раньше пилотам приходилось сокращать зарплату, чтобы помочь компании пережить трудные времена. Сейчас British Airways зарабатывает миллиарды фунтов прибыли, — отмечают в BALPA.

Забастовка будет стоить компании значительно больше, чем инвестиция ради того, чтобы урегулировать вопрос, — убеждены в профсоюзе.

В то же время в British Airways настаивают, что их предложение по зарплате справедливое, а акция пилотов является неоправданной.

Напомним, во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции, бастовали пилоты авиакомпании Air France, требовавшие пересмотреть трудовое законодательство.


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