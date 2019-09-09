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Ракурс
Новий обмін полоненими між Москвою та Києвом прокоментували у команді Зеленського. Фото: Європейська правда

Новий обмін полоненими між Москвою та Києвом прокоментували у команді Зеленського

9 вер 2019, 10:12
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Можливість нового обміну утримуваними особами до кінця 2019 року прокоментували у команді президента України Володимира Зеленського.

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Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що у команді наразі працюють над можливістю провести ще один обмін полоненими між Києвом та Москвою. Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Єрмака, президент поставив задачу провести усі необхідні дії дуже швидко і навіть з ще швидшою динамікою.

Єрмак зазначив, що нічого не знає про спроби політика Віктора Медведчука втрутитись у процес обміну, і наголосив, що Зеленський не розглядав можливість такої співпраці.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Штати очікують від Кремля подальшу видачу українських громадян.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями відбувся успішний обмін полоненими між Києвом та Москвою. На батьківщину повернулись українські військовополонені моряки, режисер Олег Сенцов та інші політичні в’язні.


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