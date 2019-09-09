Украина не получит приглашение в Евросоюз в ближайшие 5−10 лет, заявили в «Слуге народа»

В ближайшие годы Украину не пригласят в Евросоюз, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n126529-ukraina-ne-poluchit-priglashenie-v-evrosouz-v-blijayshie-5-10-let-zayavili-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Богдан Яременко, народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, считает, что Украина, учитывая кризисное состояние в Евросоюзе относительно единства и консолидации, не получит приглашение в это объединение в ближайшие 5−10 лет.

Loading...

Об этом он заявил в недавнем интервью ТСН.

Это дает нам возможность спокойно посмотреть, что мы хотим за это время достичь, что мы можем достичь, что мы обязаны сделать, что не стоит спешить делать, — считает Яременко.

По его словам, стандарты Евросоюза в Украине нужно вводить с учетом того, чтобы не потерять соответствующие предприятия или производство.

Политик отмечает, что стандарты в ЕС фактически навязываются Германией и Украина их может «не потянуть».

Конкурировать с Германией не может никто в Европейском Союзе. Очевидно, ставить такую цель для Украины это даже не амбициозно, это немного странно, — убежден Яременко.

По словам Яременка, нужно постепенно становиться европейцами в плане нормализации жизни в Украине и переходить на способ мышления и управления, характерный для европейцев.

Народный избранник подчеркивает, что для вхождения в ЕС недостаточно просто «захотеть» туда вступить и провести соответствующий референдум.

Ничего подобного. Реалии в том, что тебя должны туда пригласить, — отмечает Яременко.

Европейский союз ближайшее время нас не захочет, — убежден депутат. Мы слишком большие для них и слишком проблемные, чтобы нас абсорбировать в положительную способом.

Он отметил, что с некоторыми странами уже в течение десятилетий ведутся переговоры по вступления в ЕС.

Напомним, Яременко заявил, что Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича привлекут к ответственности за их визиты в Россию и встречи с российскими чиновниками.