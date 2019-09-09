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Нападение на инкассаторов в Житомире: охранник получил ранение, полиция ввела план "Сирена". Фото: LIGA.net

Нападение на инкассаторов в Житомире: охранник получил ранение, полиция ввела план «Сирена» (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2019, 14:03
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Нападение на инкассаторов в Житомире произошло утром 9 сентября. В результате вооруженного нападения один из охранников получил огнестрельное ранение.

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Инцидент произошел в районе 10.00 в момент, когда сотрудники полиции охраны Волынской области выносили деньги из одного из магазинов Житомира, сообщает пресс-служба регионального отделения Национальной полиции.

Злоумышленники открыли огонь, пострадал один из охранников. У него диагностировано огнестрельное ранение в ногу. По уточненным данным, пострадавший успел спасти сумку с деньгами, закинув ее в автомобиль. Второй инкассатор заблокировал транспортное средство изнутри.

Нападение на инкассаторов в Житомире: охранник получил ранение, полиция ввела план "Сирена". Фото: Нацполиция

Таким образом, злоумышленники покинули место преступления без добычи. В городе и области ввели оперативный план «Сирена».

Нападение на инкассаторов в Житомире: охранник получил ранение, полиция ввела план "Сирена". Фото: Нацполиция

Также есть информация, что в автомобиле злоумышленников находятся три человека в черных футболках с надписью СБУ. По данным «Информатора», при себе у преступников есть пистолет Макарова. По предварительной информации, они передвигаются на автомобиле Daewoo Lanos с номерными знаками АМ 8081 ВС.

Напомним, что в июне преступники взорвали автомобиль инкассаторов в Луганской области. В бронированном автомобиле находились три сотрудники инкассации, никто из них не пострадал.​


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999

Нападение на инкассаторов в Житомире: охранник получил ранение, полиция ввела план «Сирена» (ФОТО, ВИДЕО)

В Житомире группа вооруженных злоумышленников совершила попытку ограбления автомобиля инкассаторов. В результате нападения пострадал один человек

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14:03
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