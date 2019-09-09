Клых находится в спецотделении: врачи рассказали о состоянии освобожденных узников Кремля. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n126534-klyh-nahoditsya-v-specotdelenii-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-osvobojdennyh-uznikov-kremlya.html

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Станислав Клых, один из освобожденных 7 сентября украинских пленников Кремля, в тот же день был переведен в спецотделение военного госпиталя, поскольку он нуждается в специализированной помощи.

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Еще восемь освобожденных украинцев и столько же их родственников находятся на стационарном лечении в киевской клинике «Феофания». Об этом сообщили врачи указанного медучреждения во время сегодняшней пресс-конференции о состоянии освобожденных из российского плена граждан.

По словам медиков, сейчас проводится диагностический поиск и, возможно, уже сегодня указанные восемь украинцев будут переведены в другие структурные подразделения медучреждения, где с ними будут работать конкретные специалисты.

Что касается общего состояния освобожденных лиц, то медики отмечают, что неотложных, крайне тяжелых состояний нет, некоторые находится в хорошем или удовлетворительном состоянии, но есть и такие граждане, которые нуждаются в лечении в отделениях интенсивной терапии.

Разглашать диагнозы мы не можем. На первый план сейчас выходит психологическая реабилитация. Мы с психологами и психиатрами пытаемся отвлечь их от воспоминаний о плене, — подчеркнул представитель «Феофании».

Он также уточнил, что режиссер Олег Сенцов не находится в больнице, но держит связь с гастроэнтерологическим отделением. Также он попросил оказать помощь в лечении его матери. Кроме того, журналист Роман Сущенко должен прибыть для амбулаторного обследования.

В свою очередь адвокат Николай Полозов заявил, что у всех освобожденных из плена украинских моряков наблюдается хорошее настроение и самочувствие. Об этом он узнал во время визита в военный госпиталь накануне.

В комментарии «Прямому» защитник также уточнил, что «видел заявление, что готовится второй пакет обмена». Он выразил надежду, что в списки на обмен внесут крымских татар, которых сейчас больше всего в российском плену.

Как известно, 7 сентября состоялся первый обмен пленными между Украиной и Россией в формате «35 на 35». Домой вернулись захваченные в Азовском море украинские моряки и 11 политзаключенных, которых осудили в России по сфабрикованным обвинениям. Украинская сторона вскоре заявила, что уже ведутся переговоры с россиянами относительно следующего обмена удерживаемыми лицами.