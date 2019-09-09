«Голос» внесет в Раду законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора

Российские чиновник Алексей Миллер и Дмитрий Медведев во время встречи с Юрием Бойко и Владимиром Медведчуком, фото: Правительство России

https://racurs.ua/n126533-golos-vneset-v-radu-zakonoproekt-o-kriminalizacii-nesankcionirovannyh-peregovorov.html

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Парламентская фракция «Голос» внесет в Верховную Раду законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора.

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Об этом в ходе сегодняшнего заседания согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады заявил лидер фракции «Голос» Сергей Рахманин, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Рахманина, депутаты из его фракции уже доработали этот законопроект и в ближайшее время он будет зарегистрирован.

В недавнем интервью изданию ТСН глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член парламентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, которые народных депутатов из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича привлекут к ответственности за их визиты в Россию и встречи с российскими топ-чиновниками.

Напомним, накануне первого тура нынешний президентских выборов Медведчук и тогда еще кандидат в президенты Бойко осуществили визит в Россию, где провели «экономические переговоры» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.