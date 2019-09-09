«Голос» внесе до Ради законопроект про криміналізацію несанкціонованих переговорів з представниками країни-агресора

Російські чиновник Олексій Міллер та Дмитро Медведєв під час зустрічі з Юрієм Бойком та Володимиром Медведчуком, фото: Уряд Росії

https://racurs.ua/ua/n126533-golos-vnese-do-rady-zakonoproekt-pro-kryminalizaciu-nesankcionovanyh-peregovoriv.html

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Парламентська фракція «Голос» внесе до Верховної Ради законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоновані переговори з представниками країни-агресора.

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Про це під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради депутатських фракцій та груп Верховної Ради заявив лідер фракції «Голос» Сергій Рахманін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Рахманіна, депутати з його фракції вже доопрацювали цей законопроект й найближчим часом він буде зареєстрований.

У нещодавньому інтерв’ю виданню ТСН очільник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, член парламентської фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявив, що народних депутатів з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича притягнуть до відповідальності через їхні візити до Росії та зустрічі з російськими топ-чиновниками.

Нагадаємо, напередодні першого туру цьогорічний президентських виборів Медведчук та тоді ще кандидат у президенти Бойко здійснили візит до Росії, де провели «економічні переговори» з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.