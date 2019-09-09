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Під Миколаєвом на хабарі погорів депутат. Фото: Вести

Під Миколаєвом на хабарі погорів депутат (ФОТО)

9 вер 2019, 15:00
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На хабарі затримали депутата Первомайської міської ради, який отримав 15 тис. дол. від одного з підприємців. За ці кошти депутат обіцяв бізнесменові допомогти в укладенні договору оренди земельної ділянки в Первомайске.

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Депутата затримали в момент отримання неправомірної вигоди. Ділянка, яку він пропонував виділити підприємцю, перебуває у користуванні комунального підприємства, повідомляє прес-служба регіонального відділення Національної поліції.

За уточненими даними, затриманим виявився депутат від «Батьківщини» Тимур Глушко, пише портал «Преступности.НЕТ».

Під Миколаєвом на хабарі погорів депутат. Фото: Військова прокуратура

Операцію з затримання депутата проводили співробітники Управління захисту економіки в Миколаївській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України. Разом з ним затримано і його посередника.

Відносно депутата розпочато розслідування згідно ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Йому загрожує до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що днями Державне бюро розслідувань затримало на хабарі підполковника тилового забезпечення з Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби.​


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