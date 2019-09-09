Стрельба в Киеве: появились фото с места происшествия. Фото: vladtime.ru

https://racurs.ua/n126539-strelba-v-kieve-poyavilis-foto-s-mesta-proisshestviya.html

Ракурс

Стрельба в Киеве произошла сегодня в полдень на улице Курдрявской в Шевченковском районе.

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Местные жители рассказали, что выстрелы раздавались во дворе многоэтажных домов. Затем злоумышленники скрылись, но бросили на месте происшествия автомат Калашникова и сумку с деньгами.

В распоряжении «Ракурса» оказались фото с места происшествия, на которых видно, что полиция проводит следственные действия.

Однако, что именно произошло, точно неизвестно, поскольку правоохранители еще не комментировали ситуацию.

В СМИ же появилась информация, что на указанной улице произошло похищение человека, которое сопровождалось стрельбой. Также известно, что в столице введен план «Сирена»: разыскиваются трое предполагаемых участников вооруженного нападения, которые могут передвигаться на черном «Мерседесе».

Между тем напомним, что 6 сентября в Киеве неизвестный устроил стрельбу в троллейбусе, в результате чего два пассажира оказались в больнице с огнестрельными ранениями.