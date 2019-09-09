ФСБ задержала двух украинцев на админгранице с Крымом. Фото: Вести

https://racurs.ua/n126540-fsb-zaderjala-dvuh-ukraincev-na-admingranice-s-krymom.html

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На административной границе с оккупированным Крымом произошли очередные задержания граждан Украины. Сегодня силовики Федеральной службы безопасности России задержали жителя Хмельницкой области и крымчанина.

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По данным российских силовиков, оба гражданина Украины якобы находятся в федеральном розыске. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

Известно, что 40-летний житель Хмельницкой области следовал в Крым через пункт пропуска Джанкой. Второй задержанный направлялся на выезд через Армянск. По данным российских силовиков, один из задержанных был объявлен в розыск в апреле этого года. Его якобы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил на полуострове.

Второй задержанный якобы «находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба».

Оба украинца переданы российской полиции. В данный момент силовики не озвучивают имена и фамилии задержанных.

Напомним, что на прошлой неделе в пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причин задержали жителя Львовской области.​