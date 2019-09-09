Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ФСБ задержала двух украинцев на админгранице с Крымом. Фото: Вести

ФСБ задержала двух украинцев на админгранице с Крымом

9 сен 2019, 15:34
999

На административной границе с оккупированным Крымом произошли очередные задержания граждан Украины. Сегодня силовики Федеральной службы безопасности России задержали жителя Хмельницкой области и крымчанина.

Loading...

По данным российских силовиков, оба гражданина Украины якобы находятся в федеральном розыске. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

Известно, что 40-летний житель Хмельницкой области следовал в Крым через пункт пропуска Джанкой. Второй задержанный направлялся на выезд через Армянск. По данным российских силовиков, один из задержанных был объявлен в розыск в апреле этого года. Его якобы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил на полуострове.

Второй задержанный якобы «находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба».

Оба украинца переданы российской полиции. В данный момент силовики не озвучивают имена и фамилии задержанных.

Напомним, что на прошлой неделе в пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причин задержали жителя Львовской области.​


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Генпрокурор готовит представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов

Еще до 1 января 2020 года, когда в силу вступит закон о снятии депутатской неприкосновенности, Верховная Рада может лишить неприкосновенности нескольких нардепов, о чем заявил глава Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка

Новости Украины
16:21

«Голос» внесет в Раду законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора

Депутаты из парламентской фракции «Голос» доработали законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора. Вскоре этот законопроект будет зарегистрирован

Новости Украины
14:34
Новости партнеров
Загрузка...