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Ракурс
Семейная ссора в Киеве завершилась выстрелом из гарпуна

Во время ссоры киевлянин пытался убить бывшую жену выстрелом из гарпуна (ФОТО)

9 сен 2019, 15:52
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Киевлянин пытался убить бывшую жену выстрелом из гарпуна, его задержала полиция. Выстрел, который едва не стал смертельным, произошел во время ссоры между бывшими супругами.

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Патрульные полицейские установили, что инцидент произошел на частном дворе, на улице Якова Качура в Святошинском районе Киева. Мужчина поссорился с экс-супругой, с которой они пока живут вместе, а после этого схватил ружье и выстрелил ей в грудь.

Семейная ссора в Киеве завершилась выстрелом из гарпуна, фото — Нацполиция

Сын потерпевшей рассказал о событиях, которые происходили дома. Полиция установила причастность к преступлению 53-летнего бывшего мужа женщины. Он пришел домой пьяный и поссорился с экс-супругой. Потом пошел в гараж, взял ружье с гарпуном и выстрелил в женщину. Гарпун попал ей в грудь, женщину отвезли в больницу.

Семейная ссора в Киеве завершилась выстрелом из гарпуна, фото — Нацполиция

Злоумышленника задержали, а в Святошинском управлении полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Фигуранту объявлено о подозрении.

«Ракурс» сообщал, что в Ивано-Франковске 24 августа мужчина взорвал две гранаты во время ссоры с сожительницей и погиб вместе с ней.

Источник: Ракурс


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