Новини України

Генпрокурор готує подання на зняття недоторканності з кількох депутатів. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126543-genprokuror-gotuie-podannya-na-znyattya-nedotorkannosti-z-kilkoh-deputativ.html

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Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України, винесе на розгляд Верховної Ради кілька подань на зняття недоторканності з депутатів. Їх можуть позбавити цього статусу ще до 1 січня 2020 року, коли в Україні офіційно буде скасовано депутатський імунітет.

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Сам Рябошапка розповів, що йдеться не лише про тих народних обранців, про яких говорив його попередник Юрій Луценко. В інтерв’ю «РБК-Україна» генпрокурор додав, що він звернеться до парламенту впродовж кількох місяців.

При цьому глава ГПУ наголосив, що справи можуть стосуватися і народних обранців від президентської партії «Слуга народу». Він лише уточнив, що на даний момент стосовно нового парламенту ще немає напрацювань.

Також Рябошапка не виключив і справ стосовно колишнього президента України Петра Порошенка. Він наголосив, що йому немає різниці, хто саме вчинив правопорушення.

Нагадаємо, 3 вересня український парламент скасував депутатську недоторканність.