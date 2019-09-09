Жесткий Brexit: британский парламент уходит на каникулы, чтобы не мешать Джонсону, фото - EPA-EFE

https://racurs.ua/n126548-britanskiy-parlament-uhodit-na-kanikuly-chtoby-ne-meshat-djonsonu-osuschestvit-jestkiy-brexit.html

Ракурс

Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально прекратит работу до 14 октября. Это будет самый длинный перерыв в работе парламента в современной истории. Прекращение работы парламента с первой декады сентября инициировал глава британского правительства Борис Джонсон и на это согласилась королева Елизавета.

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Из-за приостановки работы парламента у противников Brexit (Брексит) без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий.

В то же время события последних дней показывают, что правительство Джонсона намерено саботировать отсрочку продолжение Brexit любыми методами. Как сообщила The Telegraph, команда Джонсона изучает несколько вариантов обхода закона.

Один из них — убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Для этого Джонсон может пойти на хитрость: вместе с официальным запросом на продолжение Brexit приложить письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и непосредственно указать, что не хочет переносить дату выхода из ЕС.

Источники издания утверждают, что есть в запасе и план на тот случай, если Брюссель согласится на перенос Brexit.

Мы намерены саботировать любое продолжение отсрочки. Закон о капитуляции (так Джонсон называет принятый Палатой билль — «Ракурс») вступит в силу только тогда, когда продолжение отсрочки предлагает премьер-министр. Даже если европейцы ее предложат, мы собираемся саботировать ее, — рассказал источник в правительстве Джонсона.

Собеседники The Telegraph считают, что угроза невыполнения билля может заставить оппозицию согласиться на проведение досрочных выборов в Палату общин, что было раньше предложено правительством.

В конце августа королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента. Противникам выхода из ЕС необходимо было или отправить нынешнее правительство в отставку, или законодательно запретить Джонсону выход из ЕС без соглашения. Члены Палаты общин 4 сентября поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения.