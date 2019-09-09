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Ракурс
Олег Сенцов, фото: «Цензор.нет»

Сенцова и Кольченко прокуратура Крыма вызовет для дачи показаний по делу об их похищении

9 сен 2019, 17:21
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Олега Сенцова и Александра Кольченко, бывших пленников Кремля, освобожденных 7 сентября в результате обмена пленными между Украиной и Россией, прокуратура Автономной республики Крым планирует вызвать для дачи показаний по делу об их похищения весной 2014 года на территории оккупированного полуострова.

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В этом деле они будут иметь статус пострадавших, сообщает издание «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Екатерину Диденко.

Соответствующие процессуальные действия будут осуществляться после того, как политзаключенных завершат осматривать врачи.

Отмечается, что в производстве о похищении оккупантами фигурантов «дела Сенцова» еще в 2016 году дали показания освобожденный тогда из российского заключения пленник Кремля Геннадий Афанасьев и активист Никита Боркин, которому удалось избежать ареста, вовремя покинув территорию оккупированного полуострова несмотря на осуществляемый ФСБ розыск.

Афанасьева, фигуранта «дела Сенцова», оккупанты задержали еще до Сенцова и Кольченко. В 2016 году он был среди лиц, которых обменяли на отданных России фигурантов дела о сепаратизме.

Напомним, осенью прошлого года Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова, которую ежегодно вручает Европарламент за достижения в защите прав человека и основных свобод.


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