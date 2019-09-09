Новости Украины

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Под Запорожьем во время движения военной колонны взорвался прицеп с горючим. Фото: 24 канал
Под Запорожьем во время движения военной колонны взорвался прицеп с горючим (ФОТО)https://racurs.ua/n126546-pod-zaporojem-vo-vremya-dvijeniya-voennoy-kolonny-vzorvalsya-pricep-s-goruchim-foto.htmlРакурс
Взрывы под Запорожьем прогремели сегодня, 9 сентября. Инцидент произошел во время передислокации колонны военной техники.
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В один из моментов прогремела серия громких взрывов. Выяснилось, что здесь взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами. Следствие ведет Государственное бюро расследований, о чем сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.
По уточненным данным, воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. Сперва в прицепе из колонны военной техники произошло возгорание, после чего прогремело несколько взрывов.
В прицепе также находились элементы защитной динамической брони. Во время взрыва все содержимое прицепа полностью уничтожено. В результате инцидента государству нанесен ущерб в крупных размерах.
По данным ГБР, военнослужащие и гражданские не пострадали.
В ведомстве квалифицировали событие как уничтожение военного имущества, которое повлекло ущерб в крупных размерах. Начато расследование.
Напомним, что 13 июля на Ровенщине в результате взрыва погибли двое малолетних детей, пришедших во двор своего дедушки.
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