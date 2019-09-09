Новини України

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Біля Запоріжжя під час руху військової колони вибухнув причіп з пальним. Фото: 24 канал

Біля Запоріжжя під час руху військової колони вибухнув причіп з пальним (ФОТО)

9 вер 2019, 17:12
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Вибухи під Запоріжжям прогриміли сьогодні, 9 вересня. Інцидент стався під час передислокації колони військової техніки.

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В один з моментів прогриміла серія гучних вибухів. З’ясувалося, що тут вибухнув причіп з паливно-мастильними матеріалами. Слідством займається Державне бюро розслідувань, про що сьогодні повідомили в прес-службі відомства.

За уточненими даними, військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби. Спершу в причепі з колони військової техніки сталося загоряння, після чого прогриміло кілька вибухів.

У причепі також знаходилися елементи захисної динамічної броні. Під час вибуху весь вміст причепа повністю знищено. В результаті інциденту державі завдано збитків у великих розмірах.

За даними ДБР, військовослужбовці та цивільні не постраждали.

У відомстві кваліфікували подію як знищення військового майна, яке спричинило збитки у великих розмірах. Розпочато розслідування. Під Запоріжжям під час руху військової колони вибухнув причіп з пальним. Фото: ДБР

Нагадаємо, що 13 липня на Рівненщині в результаті вибуху загинули двоє малолітніх дітей, які прийшли у двір свого дідуся.

Джерело: Ракурс


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