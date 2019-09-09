Зловмисник збував оптові партії наркотиків через інтернет

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Ракурс

У Дніпрі правоохоронці викрили місцевого жителя, котрий через мережу інтернет збував оптові партії наркотиків та психотропних речовин.

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Наркотики для перепродажу він отримував через сервіси поштового зв’язку. В подальшому «товар» через «закладки» збувався на території Дніпра та інших регіонів країни. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що для пошуку клієнтів зловмисник створив та адміністрував спеціальний сайт. Крім того, він використовував один із інтернет-комунікаторів.

Під час обшуків за місцем його проживання було вилучено канабіс, метамфетамін, МДМА («екстазі», напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду), амфетамін та ЛСД, загальною вагою понад 1 кг.

На «чорному ринку» вартість вилученого становить майже 750 тис. грн, наголошують правоохоронці.

Також під час обшуку були вилучені грошові кошти, мобільні телефони та комп’ютери з доказами здійсненням фігурантом розслідування протиправної діяльності.

Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри.

Відкрите кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Крім того, перевіряється можливість причетності затриманого до пошуку та переправлення осіб в одну із сусідніх країн для роботи у сфері наркобізнесу.

Нагадаємо, у лютому цього року правоохоронці викрили в Харкові інтернет-магазин, котрий торгував наркотиками через «закладки».