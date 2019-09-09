Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Злоумышленник сбывал оптовые партии наркотиков через интернет

«Работал» через интернет: в Днепре СБУ разоблачила оптового торговца наркотиками (ФОТО)

9 сен 2019, 16:37
999

В Днепре правоохранители разоблачили местного жителя, который через интернет сбывал оптовые партии наркотиков и психотропных веществ.

Loading...

Наркотики для перепродажи он получал через сервисы почтовой связи. В дальнейшем «товар» через «закладки» сбывался на территории Днепра и других регионов страны. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что для поиска клиентов злоумышленник создал и администрировал специальный сайт. Кроме того, он использовал один из интернет-коммуникаторов.

Во время обысков по месту его жительства были изъяты каннабис, метамфетамин, МДМА («экстази», полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда), амфетамин и ЛСД, общим весом более 1 кг.

На «черном рынке» стоимость изъятого составляет почти 750 тыс. грн, отмечают правоохранители.

Также во время обыска были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами осуществлением фигурантом расследования противоправной деятельности.

Изъятые вещи, фото: СБУ

Изъятые вещи, фото: СБУ

Изъятые вещи, фото: СБУ

Изъятые вещи, фото: СБУ

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Кроме того, проверяется возможность причастности задержанного к поиску и переправке лиц в одну из соседних стран для работы в сфере наркобизнеса.

Напомним, в феврале этого года правоохранители разоблачили в Харькове интернет-магазин, который торговал наркотиками через «закладки».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Генпрокурор готовит представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов

Еще до 1 января 2020 года, когда в силу вступит закон о снятии депутатской неприкосновенности, Верховная Рада может лишить неприкосновенности нескольких нардепов, о чем заявил глава Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка

Новости Украины
16:21

«Голос» внесет в Раду законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора

Депутаты из парламентской фракции «Голос» доработали законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора. Вскоре этот законопроект будет зарегистрирован

Новости Украины
14:34
Новости партнеров
Загрузка...