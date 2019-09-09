Злоумышленник сбывал оптовые партии наркотиков через интернет

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В Днепре правоохранители разоблачили местного жителя, который через интернет сбывал оптовые партии наркотиков и психотропных веществ.

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Наркотики для перепродажи он получал через сервисы почтовой связи. В дальнейшем «товар» через «закладки» сбывался на территории Днепра и других регионов страны. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что для поиска клиентов злоумышленник создал и администрировал специальный сайт. Кроме того, он использовал один из интернет-коммуникаторов.

Во время обысков по месту его жительства были изъяты каннабис, метамфетамин, МДМА («экстази», полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда), амфетамин и ЛСД, общим весом более 1 кг.

На «черном рынке» стоимость изъятого составляет почти 750 тыс. грн, отмечают правоохранители.

Также во время обыска были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами осуществлением фигурантом расследования противоправной деятельности.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Кроме того, проверяется возможность причастности задержанного к поиску и переправке лиц в одну из соседних стран для работы в сфере наркобизнеса.

Напомним, в феврале этого года правоохранители разоблачили в Харькове интернет-магазин, который торговал наркотиками через «закладки».