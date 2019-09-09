Повестка дня Рады: нардепы рассмотрят проект закона об импичменте и изменения в регламент, фото — DW

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Ракурс

На согласительном совете парламента 9 сентября утвердили повестку дня второй сессии девятого созыва. В перечень законопроектов, которые намерены рассмотреть нардепы, внесли закон об импичменте президента, проект бюджета на 2020 год, изменения в регламент работы Рады, закон о предотвращении коррупции.

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Согласованный на комитетах парламента проект повестки дня включает в себя 188 проектов законов, из которых 50 являются неотложными, а семь содержат изменения в Конституцию (они уже включены в повестку дня, но ожидают решения Конституционного суда).

Как сообщил в трансляции заседания согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков, до 11 октября в Раде не будет часа вопросов к правительству. Причина этого — тяжелый бюджетный процесс. Депутаты решили не нагружать министров дополнительными функциями, чтобы отвечать на вопросы в парламенте. Кабмин намерен уже на этой неделе внести проект бюджета в Раду.

Разумков сообщил также, что повестка дня второй сессии Верховной Рады будет дополняться. Для рассмотрения на текущей неделе комитеты уже подготовили 36 вопросов, однако процесс рассмотрения законопроектов продолжится и сегодня, поэтому повестка дня дополнится.

Законопроект об импичменте президента нардепы планируют рассмотреть уже 12 сентября, а в следующий вторник возьмутся за документ по предотвращению коррупции, который касается обличителей.

Закон об импичменте вызвал дискуссии во фракциях. В частности, «Батькивщина» и «Европейская солидарность» считают, что процедура устранения главы государства от власти прописана в законе о временных следственных комиссиях. Его приняли в Раде в июне, но президент его не подписал и не вернул в парламент.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко сообщил также, что уже на следующей неделе Рада начнет рассмотрение изменений в регламент работы парламента. Ему оппонировали «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Нардеп Сергей Соболев согласился, что в изменениях, которые предлагает «Слуга народа», есть такие, которые «позволяют избежать законодательного спама».

Но есть изменения, которые просто закрывают рот тем, кто имеет альтернативные законопроекты. Это мы будем максимально останавливать, — заверил Соболев.

Ирина Геращенко из «Европейской солидарности» назвала попытки упростить регламент «зеленым принтером».

На самом деле не очень важно количество, а качество рассмотренных законопроектов, — заявила Геращенко.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что парламентская фракция «Голос» внесет в Верховную Раду законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора.