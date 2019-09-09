Порядок денний Ради: нардепи розглянуть проект закону про імпічмент і зміни до регламенту, фото — DW

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Ракурс

На погоджувальній раді парламенту 9 вересня затвердили порядок денний другої сесії дев’ятого скликання. У переліку законопроектів, які мають намір розглянути нардепи, є закон про імпічмент президента, проект бюджету на 2020 рік, зміни до регламенту роботи Ради, закон про запобігання корупції.

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Узгоджений на комітетах парламенту проект порядку денного включає в себе 188 проектів законів, з яких 50 є невідкладними, а сім містять зміни до Конституції (вони вже включені в порядок денний, але очікують рішення Конституційного суду).

Як повідомив у трансляції засідання погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков, до 11 жовтня у Раді не буде години запитань до уряду. Причина цього — важкий бюджетний процес. Депутати вирішили не навантажувати міністрів додатковими зусиллями, щоб відповідати на питання в парламенті. Кабмін має намір вже цього тижня внести проект кошторису до Ради.

Разумков повідомив також, що порядок денний другої сесії Верховної Ради буде доповнюватись. Для розгляду на поточному тижні комітети вже підготувати 36 питань, однак процес розгляду законопроектів триватиме і сьогодні, тому порядок денний доповниться.

Законопроект про імпічмент президента нардепи планують розглянути вже 12 вересня, а наступного вівторка візьмуться за документ щодо запобігання корупції, який стосується викривачів.

Закон про імпічмент спричинив дискусії у фракціях. Зокрема, «Батьківщина» та «Європейська солідарність» вважають, що процедура усунення глави держави від влади прописана в закону про тимчасові слідчі комісії. Його ухвалили в Раді у червні, але президент його не підписав і не повернув до парламенту.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко повідомив також, що вже наступного тижня Рада почне розгляд змін до регламенту роботи парламенту. Йому опонували «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

Нардеп Сергій Соболєв погодився, що зміни, які пропонує «Слуга народу», є такі, що «дозволяють уникнути законодавчого спаму».

Але є зміни, які просто закривають рота тим, хто має альтернативні законопроекти. Це ми будемо максимально зупиняти, — запевнив Соболєв.

Ірина Геращенко із «Європейської солідарності» назвала намагання спростити регламент «зеленим принтером».

Насправді не дуже важлива кількість, а якість розглянутих законопроектів, — заявила Геращенко.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що парламентська фракція «Голос» внесе до Верховної Ради законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоновані переговори з представниками країни-агресора.