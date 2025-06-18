Верховна Рада ухвалила законопроект про реформу АРМА. Фото:

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Законопроект про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів ухвалила Верховна Рада.

У середу, 18 червня, парламент ухвалив законопроект № 12374-д щодо посилення інституційної спроможності АРМА. За документ проголосували 253 парламентарі. Документ запроваджує нові вимоги до голови агентства, добір відбуватиметься за участю міжнародних експертів. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко повідомили у Telegram.

Зазначається, що законодавці пропонували дозволити залишати активи у власників або законних користувачів, не заважаючи розслідуванню. Також дозволялося передавати в управління АРМА активи, вартість яких перевищує певний поріг і управління якими має економічний сенс.

Крім того, законом пропонувалося:

продавати активи, які сильно і безповоротно втратили вартість;

залучати до управління активами арбітражних керуючих та приватних виконавців;

впровадити автоматичну систему для вибору управителя активів.

покращити контроль за тим, як управляють активами;

забезпечити фінансову стабільність АРМА через створення спеціалізованого фонду і визначення джерел його наповнення;

запровадити прозорий відбір голови Агентства.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада 243 голосами народних депутатів проголосувала в цілому за законопроект № 11469 щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.