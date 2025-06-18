Посольство США в Україні відреагувало обстріл Києва. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n207166-bezgluzdyy-napad-posolstvo-ssha-v-ukrayini-vidreaguvalo-na-obstril-kyieva.html

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Посольство США в Україні відреагувало на масований удар по Києву в ніч проти 17 червня.

Американці вирішили приєднатися до дня жалоби в Києві за жертвами російського обстрілу напередодні. Й наголосили, що напад загарбників на столицю України — «безглуздий». Відповідний допис з’явився в соціальних мережах посольства 18 червня.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні, — йдеться у повідомленні.

Напередодні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс також коментувала обстріл української столиці. Однак, засуджуючи атаку, вона не вказала, яка країна запустила ракети та дрони.

Ми знаємо про вчорашню нічну атаку на Київ, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім’ям усіх постраждалих, — заявила Брюс.

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах.

У Соломʼянському районі Києва частково був зруйнований будинок з першого по дев’ятий поверх — у дім влучила російська стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101, яку росіяни випускають з бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.

За інформацією ДСНС, станом на ранок 18 червня було відомо про 26 загиблих та 134 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція ще триває.