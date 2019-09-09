Сенцова та Кольченка прокуратура Криму викликатиме для свічень у справі про їхнє викрадення

Олег Сенцов, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n126547-sencova-ta-kolchenka-prokuratura-krymu-vyklykatyme-dlya-svichen-u-spravi-pro-yihnie-vykradennya.html

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Олега Сенцова та Олександра Кольченка, колишніх бранців Кремля, звільнених 7 вересня в результаті обміну полоненими між Україною та Росією, прокуратура Автономної республіки Крим планує викликати для дачі свідчень у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року на території окупованого півострова.

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У цій справі вони матимуть статус потерпілих, повідомляє видання «Громадське» з посиланням на речницю прокуратури Криму Катерину Діденко.

Відповідні процесуальні дії здійснюватимуться після того, як політв’язнів завершать оглядати лікарі.

Зазначається, що у провадженні про викрадення окупантами фігурантів «справи Сенцова» ще в 2016 році дали свідчення звільнений тоді з російського ув’язнення бранець Кремля Геннадій Афанасьєв та активіст Микита Боркін, якому вдалося уникнути арешту, вчасно залишивши територію окупованого півострова попри здійснюваний ФСБ розшук.

Афанасьєва, фігуранта «справи Сенцова», окупанти затримали ще до Сенцова та Кольченка. У 2016 році він був серед осіб, яких обміняли на виданих Росії фігурантів справи про сепаратизм.

Нагадаємо, восени минулого року Сенцов став лауреатом премії імені Андрія Сахарова, котру щороку вручає Європарламент за досягнення в захисті прав людини та її основних свобод.