Жорсткий Brexit: британський парламент йде на канікули, щоб не заважати Джонсону, фото — EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n126548-brytanskyy-parlament-yde-na-kanikuly-schob-ne-zavajaty-djonsonu-zdiysnyty-jorstkyy-brexit.html

Ракурс

Парламент Великої Британії у понеділок, 9 вересня офіційно припинить роботу до 14 жовтня. Це буде найдовша перерва в роботі парламенту у сучасній історії. Припинення роботи парламенту з першої декади вересня ініціював глава британського уряду Борис Джонсон і на це погодилася королева Єлизавета.

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Через призупинення роботи парламенту у противників Brexit (Брекзит) без угоди залишається дуже мало часу на те, щоб призупинити цей сценарій.

Водночас події останніх днів показують, що уряд Джонсона має намір саботувати відтермінування продовження Brexit будь-якими методами. Як повідомила The Telegraph, команда Джонсона вивчає кілька варіантів обходу закону.

Один з них — переконати ЄС не погоджуватися на нову відстрочку. Для цього Джонсон може піти на хитрість: разом з офіційним запитом на продовження Brexit докласти лист з викладенням своєї позиції, що відрізняється від позиції парламентської більшості, і безпосередньо вказати, що не хоче переносити дату виходу з ЄС.

Джерела видання стверджують, що є в запасі і план на той випадок, якщо Брюссель погодиться на перенесення Brexit.

Ми маємо намір саботувати будь-яке продовження відтермінування. Закон про капітуляцію (так Джонсон називає прийнятий Палатою білль — «Ракурс») стане чинним тільки тоді, коли продовження пропонує прем'єр-міністр. Щойно усвідомлять наші плани, є велика ймовірність, що нам не запропонують відстрочки. Навіть якщо європейці її запропонують, ми збираємося саботувати її також, — розповіло джерело в уряді Джонсона.

Співрозмовники The Telegraph вважають, що загроза невиконання білля може змусити опозицію погодитися на проведення дострокових виборів до Палати громад, що було раніше запропоновано урядом.

Наприкінці серпня королева Великої Британії Єлизавета II підтримала пропозицію Бориса Джонсона призупинити роботу британського парламенту. Противникам виходу з ЄС необхідно було або відправити нинішній уряд у відставку, або законодавчо заборонити Джонсону вихід з ЄС без угоди. Члени Палати громад 4 вересня підтримали в другому читанні законопроект, який блокує вихід Великої Британії з ЄС 31 жовтня без угоди.