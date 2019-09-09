Погода в сентябре: Гидрометцентр обнародовал прогноз на первый месяц осени

Гидрометцентр прогнозирует теплый сентябрь, фото — Pixabay

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Украинский Гидрометцентр прогнозирует в 2019 году теплый сентябрь. Сегодня это ведомство обнародовало прогноз средней месячной температуры и количества осадков.

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Синоптики рассказали, что средняя месячная температура в сентябре предполагается 14−19°, в горных районах 11−12°. Согласно данным Гидрометцентра, такие показатели на 1−1,5° выше средних многолетних значений.

Синоптики ожидают, что месячное количество осадков составит в сентябре 32−70 мм, а в горных районах — 80−100 мм. Такие показатели в пределах средних многолетних значений.

В Гидрометцентре отметили, что в сентябре обычно фиксируют ослабление грозовой деятельности, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения.

Абсолютный максимум температуры в сентябре в Украине составлял 30−39° тепла, в горных районах (кроме Черновицкой области) — 24−29°. Абсолютный минимум составил 1−8° мороза, в южной части местами 0−4° тепла.

Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября. Среднее месячное количество осадков в первом месяце осени составляет 27−62 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 125 мм.

В начале сентября погода в Украине продолжает напоминать летнюю. Вот и на вторник, 10 сентября, синоптики обещали теплую погоду, а осадки в большинстве регионов не ожидается.