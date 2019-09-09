Гідрометцентр прогнозує тепліший, ніж зазвичай вересень, фото — Pixabay

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Український Гідрометцентр прогнозує у 2019 році тепліший, ніж зазвичай вересень. Сьогодні це відомство оприлюднило прогноз середньої місячної температури та кількості опадів.

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Синоптики розповіли, що середня місячна температура у вересні передбачається 14−19°, в гірських районах 11−12°. Відповідно до даних Гідрометцентру, такі показники на 1−1,5° вище середніх багаторічних значень.

Синоптики очікують, що місячна кількість опадів складе у вересні 32−70 мм, а в гірських районах — 80−100 мм. Такі показники є в межах середніх багаторічних значень.

В Гідрометцентрі відзначили, що у вересні зазвичай фіксують послаблення грозової діяльності, здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 15° у бік зниження.

Абсолютний максимум температури у вересні в Україні складав 30−39° тепла, в гірських районах (крім Чернівецької області) — 24−29°. Абсолютний мінімум склав 1−8° морозу, у південній частині місцями 0−4° тепла.

Заморозки в повітрі найбільш ймовірні у другій та третій декадах вересня. Середня місячна кількість опадів у першому місяці осені становить 27−62 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 125 мм.

На початку вересня погода в Україні продовжує нагадувати літню. От і на вівторок, 10 вересня, синоптики обіцяли теплу погоду, а опади в більшості регіонів не очікуються.