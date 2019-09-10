Скандал в Раде: Геращенко обвинила "Слугу народа" в законодательном плагиате, фото — Фейсбук И.Геращенко

https://racurs.ua/n126566-monobolshinstvo-smenilo-zelenyy-printer-na-kseroks-geraschenko-o-zakonoproektah-zelenskogo.html

Ракурс

Сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко 10 сентября обвинила монобольшинство партии «Слуга народа» в Раде в законодательном плагиате.

Loading...

Она считает, что парламент благодаря действиям большинства партии власти «сменил зеленый принтер на ксерокс», когда начал ускоренно инициировать и рассматривать большое количество законопроектов, сообщается в трансляции из парламента.

Правящее большинство гордится тем, что два дня работало, как безумный зеленый принтер. Вы знаете, сегодня они планируют работать, как бесстыдный зеленый ксерокс, — заявила Геращенко в Раде.

Бывший первый вице-спикер парламента считает, что разработчики большого количества законопроектов от «Слуги народа» украли ряд законов, над которыми работала Рада восьмого созыва.

Они перешли в этот парламент как переходные, но их зарегистрировали под новыми номерами и с новыми, «правильными» авторами. Так бесстыдно нарушили регламент! — возмутилась Геращенко.

Она назвала такую ​​практику переименования и переписывания законопроектов «сегрегацией депутатов». Геращенко не назвала конкретных примеров, но заявила, что существует целый перечень законопроектов, в которых только изменили авторов и номера.

Вчера в Фейсбук сопредседатель «Европейской солидарности» отметила, что на эту сессионную неделю вынесено по меньшей мере девять законопроектов, которые в предыдущем созыве прошли первое чтение и перенесены как переходные.

Происходит плагиат, интеллектуальная кража и сегрегация депутатов на правильных и неправильных, чтобы эти законы прошли с правильными фамилиями авторов. Теперь нам предлагают пройти эти процедуры с нуля, — написала нардеп.

Напомним, что 9 сентября согласительный совет парламента утвердил повестку дня второй сессии.