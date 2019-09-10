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Скандал у Раді: Геращенко звинуватила "Слугу народу" у законодавчому плагіаті, фото — Фейсбук І.Геращенко

Монобільшість змінила зелений принтер на ксерокс: Геращенко про законопроекти Зеленського

10 вер 2019, 10:38
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Співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко 10 вересня звинуватила монобільшість партії «Слуга народу» у Раді у законодавчому плагіаті.

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Вона вважає, що парламент завдяки діям більшості партії влади «змінив зелений принтер на ксерокс», коли почав пришвидшено ініціювати та розглядати велику кількість законопроектів, повідомляється у трансляції із парламенту.

Правляча більшість пишається тим, що два дні працювали, як шалений зелений принтер. Ви знаєте, сьогодні вони планують працювати, як безсоромний зелений ксерокс, — заявила Геращенко у Раді.

Колишній перший віце-спікер парламенту вважає, що розробники великої кількості законопроектів від «Слуги народу» вкрали низку законів, над якими працювала Рада восьмого скликання.

Вони перейшли у цей парламент як перехідні, але їх зареєстрували під новими номерами і з новими, «правильними» авторами. Так безсоромно порушили регламент! — обурилася Геращенко.

Вона назвала таку практику перейменування і переписування законопроектів «сегрегацією депутатів». Геращенко не назвала конкретних прикладів, але заявила, що існує цілий перелік законопроектів, у яких тільки змінили авторів та номери.

Учора у Фейсбук співголова «Європейської солідарності» відзначила, що на цей сесійний тиждень винесено щонайменше дев’ять законопроектів, які в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні.

Відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів. Тепер нам пропонують пройти ці процедури з нуля, — написала нардеп.

Нагадаємо, що 9 вересня погоджувальна рада парламенту затвердила порядок денний другої сесії.

Джерело: Ракурс


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