Порошенко втретє проігнорував допит ДБР. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126565-poroshenko-vtretie-proignoruvav-dopyt-gbr.html

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Допит Петра Порошенка, п’ятого президента України, в черговий раз переноситься. Екс-главу держави повинні були допитати сьогодні о 9.00, проте до будівлі Державного бюро розслідувань він не з’явився.

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У прес-службі ДБР зазначають, що сьогодні до них також не з’явився його адвокат, який мав попередити про відсутність Порошенка. У коментарі УНН у відомстві наголосили, що Порошенко «взяв тактику не ходити на допити».

Це вже втретє, коли екс-президент проігнорував виклик на допит до ДБР. До цього він не з’явився сюди 3 та 6 вересня. Після минулого невдалого допиту адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив, що повістка на допит його підзахисному була оформлена з порушенням термінів, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом.

Між тим 6 вересня в ДБР заявили, що у відомства є ще п’ять повісток на допит для п’ятого президента України. Вони мають відбутися 10, 13, 18, 27 вересня та 3 жовтня.

Нагадаємо, що в ДБР розслідують 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Зокрема, проти нього є справа про можливе захоплення влади і ймовірне ухиляння від сплати податків.