Порошенко втретє проігнорував допит ДБР

Порошенко втретє проігнорував допит ДБРhttps://racurs.ua/ua/n126565-poroshenko-vtretie-proignoruvav-dopyt-gbr.htmlРакурс
Допит Петра Порошенка, п’ятого президента України, в черговий раз переноситься. Екс-главу держави повинні були допитати сьогодні о 9.00, проте до будівлі Державного бюро розслідувань він не з’явився.
У прес-службі ДБР зазначають, що сьогодні до них також не з’явився його адвокат, який мав попередити про відсутність Порошенка. У коментарі УНН у відомстві наголосили, що Порошенко «взяв тактику не ходити на допити».
Це вже втретє, коли екс-президент проігнорував виклик на допит до ДБР. До цього він не з’явився сюди 3 та 6 вересня. Після минулого невдалого допиту адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив, що повістка на допит його підзахисному була оформлена з порушенням термінів, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом.
Між тим 6 вересня в ДБР заявили, що у відомства є ще п’ять повісток на допит для п’ятого президента України. Вони мають відбутися 10, 13, 18, 27 вересня та 3 жовтня.
Нагадаємо, що в ДБР розслідують 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Зокрема, проти нього є справа про можливе захоплення влади і ймовірне ухиляння від сплати податків.