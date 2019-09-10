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Американські прокурори занепокоєні монопольним становищем Google

Щодо Google у США розпочалося масштабне розслідування

10 вер 2019, 09:58
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У США щодо відомої інтернет-компанії Google розпочалося масштабне розслідування стосовно можливого порушення антимонопольного законодавства.

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До відповідної ініціативи генпрокурора штату Техас Кена Пакстона приєдналися 50 генеральних прокурорів — представники 48 американських штатів та округів Колумбія й Пуерто-Рико, повідомляє видання CNBC.

Не беруть участь у цьому розслідуванні прокурори зі штатів Каліфорнія й Алабама.

Американські прокурори стурбовані монопольним становищем власника популярного пошукового ресурсу на ринку інтернет-реклами та використанням Google даних користувачів.

Коли більше немає вільного ринку або конкуренції, це збільшує ціни, навіть коли щось продається як безкоштовне, і шкодить споживачам, — наголошує генеральний прокурор штату Флорида Ешлі Муді.

Чи щось дійсно безкоштовне, якщо ми все більше передаємо конфіденційну інформацію? Чи буде щось дійсно безкоштовним, якщо ціни на рекламу в Інтернеті зростатимуть через контроль однієї компанії? — додає Муді.

Нагадаємо, на початку квітня цього року компанія Google почала офіційно ліквідовувати власну соціальну мережу Google+ (Гугл плюс).


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