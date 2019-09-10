Рада розглядає закон про імпічмент та зміни до КПК, фото — Факти

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Ракурс

Верховна Рада України 10 вересня продовжила роботу другої сесії. Уранці депутати зібралися, щоб розглянути у першому читанні декілька законопроектів.

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Першими у порядку денному, який нардепи затвердили у понеділок на погоджувальній раді, перебувають законопроект № 1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент), а також № 1009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства».

Обидва законопроекті вніс до Ради глава держави 29 серпня, вони пройшли профільні комітети і рекомендовані ними до розгляду нардепів.

Крім того, сьогодні Рада має шанси розглянути у першому читанні й проект закону про внесення зміни до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду), а також зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес.

Один із найважливіших законопроектів, які розглянуть у сесійній залі, стосується реформи прокуратури (№ 1032, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»).

Учора цей законопроект слухався на комітеті у присутності генпрокурора Руслана Рябошапки. Депутати спрямували його у сесійну залу тільки уранці 10 вересня, провівши повторне засідання комітету о 9.00.