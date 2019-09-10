Обмін між Україною та РФ: Путін помилував десятьох українців — Денісова, фото — "Громадське"

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Президент РФ Володимир Путін помилував 10-х звільнених українців, новий обмін відбудеться до кінця 2019 року. Про такі подробиці звільнення утримуваних в російських тюрмах і колоніях українців розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

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В ранковому ефірі телеканалу «1+1» вона повідомила, що 10 політв’язнів Путін помилував, а ще один звільнений (Енвер Бекіров) під особисте зобов’язання.

Військові моряки, захоплені під час нападу у Керченській протоці, звільнені під зобов’язання Денісової, як «люди, які заслуговують на довіру відповідно до ст. 3 КПК України». Водночас Денісова підтвердила той факт, що в Росії тривають слідчі дії стосовно щойно відпущених військовослужбовців України.

Морський трибунал у Гаазі не вважає за необхідне вимагати від Росії припинити кримінальне переслідування стосовно моряків, водночас ст. 124 зобов’язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків, — заявила омбудсмен.

Денісова також розповіла, що переговори зі звільнення усіх утримуваних в РФ українців тривають і висловила думку, що наступний обмін може відбутися до кінця 2019 року.

Наразі у Росії перебуває, за її словами, 113 політв’язнів-українців, з них 89 кримських татар. Денісова розповіла, що хід переговорів із росіянами координує особисто президент України та його помічник, керівник робочої групи Андрій Єрмак.

Учора повідомлялося, що Олега Сенцова та Олександра Кольченка, колишніх бранців Кремля, прокуратура Автономної республіки Крим планує викликати для дачі свідчень у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року на території окупованого півострова.