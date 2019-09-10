Обмен между Украиной и РФ: Путин помиловал десятерых украинцев — Денисова, фото — "Громасдське"

https://racurs.ua/n126562-putin-pomiloval-10-osvobojdennyh-ukraincev-novyy-obmen-sostoitsya-v-2019-godu-denisova.html

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Президент РФ Владимир Путин помиловал 10-х освобожденных украинцев, новый обмен состоится до конца 2019 года. Об этих подробностях освобождения удерживаемых в российских тюрьмах и колониях украинцев рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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В утреннем эфире телеканала «1+1» 10 сентября она сообщила, что 10 политзаключенных Путин помиловал, а еще один освобожден (Энвер Бекиров) под личное обязательство.

Военные моряки, захваченные во время нападения в Керченском проливе, освобождены под обязательство Денисовой, как «люди, которые заслуживают доверия в соответствии со ст. 3 УПК Украины». В то же время Денисова подтвердила тот факт, что в России продолжаются следственные действия в отношении только что отпущенных военнослужащих Украины.

Морской трибунал в Гааге не считает необходимым потребовать от России прекратить уголовное преследование в отношении моряков, одновременно ст. 124 обязывает Россию немедленно отпустить моряков и вернуть корабли, — заявила омбудсмен.

Денисова также рассказала, что переговоры относительно освобождения всех удерживаемых в РФ украинцев продолжаются и выразила мнение, что следующий обмен может состояться до конца 2019 года.

Сейчас в России находится, по ее словам, 113 политзаключенных-украинцев, из них 89 крымских татар. Денисова рассказала, что ход переговоров с россиянами координирует лично президент Украины и его помощник, руководитель рабочей группы Андрей Ермак.

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