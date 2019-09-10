Николай Карпюк, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n126561-obmen-plennymi-karpuk-rasskazal-kak-pytali-ukrainskih-politzakluchennyh-vo-vladikavkaze-video.html

Ракурс

Николай Карпюк, пленник Кремля, освобожденный во время обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября, рассказал о пытках, которые применялись в отношении украинских политзаключенных в изоляторе временного содержания (ИВС) № 1 российского города Владикавказа.

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Об этом сообщает телеканал ATR.

По словам Карпюка, его, как только стемнеет, выводили в коридор, на заведенные за спину руки надевали наручники, а на голову — целлофановый пакет, перемотанный скотчем и наполненный ватой, чтобы не дать политзаключенному возможность что-либо видеть.

После этого его в течение 10−15 отводили в какое-то помещение, где прикладывали клеммы к пальцам правой ноги, правой руки или других частей тела, и начинали пропускать таким образом через тело политзаключенного электрический ток.

Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное ощущение, — отметил Карпюк.

Впоследствии его привозили в комнату для допросов этого ИВС, которая представляла собой металлическую клетку размером метр на метр со стулом и в течение суток не давали спать ночью.

Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу «Не спать! Бодрствовать» — не дают спать, — рассказал политзаключенный.

Карпюк отметил, что после четырех дней пыток на пятый потерял сознание.

На пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда, — отметил политзаключенный.

После этого, отметил Карпюк, он проснулся уже в камере, куда его перевели на шестые сутки.

Также Карпюк рассказал, как в этом заведении пытали другого украинского политзаключенного — Станислава Клыха.

Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому, — отметил Карпюк.

По его словам, Клыха тюремщики сажали в клетку, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали: «На колени!», «Не вставать!», «Не двигаться!».

Также политзаключенный рассказал, что кроме физических пыток, российские тюремщики применяли психотропные вещества.

Карпюка и Клыха Верховный суд Чечни в мае 2016 года незаконно приговорил к 22,5 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за якобы убийство ими нескольких десятков российских солдат во время боев за Грозный в 90-х годах прошлого века.

Напомним, вчера стало известно, что Клых был переведен в спецотделение военного госпиталя в связи с необходимостью предоставления ему специализированной помощи.