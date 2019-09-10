Потребление жирной пищи влияет на мозг

https://racurs.ua/n126560-diety-s-vysokim-soderjaniem-jira-vliyaut-na-mozg-uchenye.html

Ракурс

Нездоровая диета может вызвать неврологические изменения в мозге.

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Диеты с высоким содержанием жира способствуют нарушениям в области гипоталамуса мозга, который влияет на метаболизм и вес тела. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования ученых из Йельского университета (США), сообщает пресс-служба вуза.

Ученые установили, что воспаление в гипоталамусе возникает уже через три дня после употребления диеты с высоким содержанием жира, еще до того, как организм начнет проявлять признаки ожирения.

Нас заинтриговало то, что это очень быстрые изменения, которые происходят еще до изменения массы тела, и мы хотели понять основной клеточный механизм, — отмечают исследователи.

Во время экспериментов на животных исследователи наблюдали гипоталамическое воспаление у подопытных, которые находились на диете с высоким содержанием жира. Ученые обнаружили, что изменения в физической структуре происходят среди микроглиальных клеток животных. Эти клетки выступают первой линией защиты в центральной нервной системе, регулирующей воспаления.

Ученые установили, что активизация микроглии (иммунных клеток мозга) обусловлена изменениями их митохондрий — органелл, которые помогают нашим телам получать энергию из пищи, которую мы потребляем. Митохондрии были значительно меньшими у животных на диете с высоким содержанием жира.

Изменение размера митохондрий объяснялось белком Uncoupling Protein 2 (UCP2), который регулирует использование энергии митохондрий, воздействуя на контроль энергии гипоталамусом и гомеостаз глюкозы.

Вызванная UCP2 активизация микроглии поражала нейроны мозга, что при получении воспалительного сигнала из-за диеты с высоким содержанием жира стимулировало подопытных животных к увеличению приема пищи и, как следствие, приводило к ожирению.

Однако, когда этот механизм был заблокирован удалением белка UCP2 из микроглии, животные меньше подвергались воздействию диеты с высоким содержанием жира и были устойчивы к набору веса.

Исследование не только иллюстрирует, как рацион питания с высоким содержанием жира влияет на нас физически, но и показывает, как нездоровое питание может неврологические изменить наш рацион питания, — подчеркивают ученые.

Существуют специфические мозговые механизмы, которые активируются, когда мы подвергаем себя воздействию определенного типа продуктов питания. Это механизм, который может быть важным с эволюционной точки зрения. Однако, когда пища, богатая жирами и углеводами, постоянно доступна, это вредно, — отмечают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, что причиной начала человеческой эволюции стала любовь наших далеких предков ко вкусу жира.